Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 28 milhões nesta quarta

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do concurso 1.415, sorteado na noite deste sábado (11). O prêmio acumulou e, segundo informou a Caixa Econômica Federal, deve pagar nesta quarta-feira (15) R$ 28 milhões para o bilhete ganhador.



Os números sorteados na noite deste sábado foram: 26 - 36 - 40 - 46 - 49 - 51. Na última semana, excepcionalmente, a Mega-Sena teve três concursos, um na última terça, outro na quinta e o que foi sorteado no sábado. Tradicionalmente, os concursos ocorrem apenas às quartas e sábados.



De acordo com a Caixa, 39 bilhetes acertaram a quina e vão receber R$ 61.075,63 cada um. A quadra vai pagar R$ 903,55 para cada uma das 3.766 apostas vencedoras.

