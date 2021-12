Mega pode pagar R$ 46 milhões nesta quarta

A Mega-Sena pode pagar R$ 46 milhões nesta quarta-feira, 29. O valor, investido na poupança, rende cerca de R$ 313,8 mil por mês. Também é possível comprar 57 imóveis no valor de R$ 800 mil (cada) ou mais de 300 carros de luxo.

Os interessados podem apostar até as 19 horas desta quarta em qualquer casa lotérica. O valor mínimo do bilhete com seis números é R$ 3,50.

adblock ativo