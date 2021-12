Mega pode pagar R$ 25 milhões nesta quarta

A Mega-Sena pode pagar R$ 25 milhões nesta quarta-feira, 26. O prêmio rende mais de R$ 163 mil por mês, se for aplicado na poupança. O dinheiro também é suficiente para comprar 62 imóveis no valor de R$ 400 mil.

A loteria está acumulada desde 15 de agosto, quando pagou R$ 3,3 milhões para um apostador do Espírito Santo. As apostas podem ser feitas até as 19 horas desta quarta. O bilhete custa R$ 3,50.

