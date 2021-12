Mega não sai e pode pagar R$ 33 milhões no sábado

A Mega-Sena não saiu e pode pagar R$ 33 milhões no sábado, 8. Os números sorteados nesta quarta, 5, no concurso 1.579 foram 25-34-40-49-51-60.

Enquanto ninguém acertou as seis dezenas da loteria, a quina pagou R$ 47.748,72 para 23 apostadores e R$ 719,67 para 2.180 que fizeram a quadra.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19 horas de sábado em qualquer casa lotérica. O valor mínimo do bilhete é de R$ 2.

adblock ativo