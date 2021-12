Mega não sai e acumula para sorteio de R$ 280 mi na virada

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.774 da Mega Sena deste sábado, 26, e o prêmio acumulou. Os números sorteados foram 01-12-20-30-52-60.

Agora o próximo sorteio será da Mega da Virada no dia 31, quando a Caixa Econômica Federal (CEF) estima pagar R$ 280 milhões. Como é regra neste tipo de concurso especial, o prêmio não acumula e sai para quem acertar mais números (sena, quina ou quadra).

As apostas podem ser feitas até as 14 horas do dia 31. O sorteio será transmitido ao vivo pela televisão a partir das 19 horas (horário da Bahia).

