Mega milionária sai para duas apostas

O prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena deste sábado, 13, saiu para duas apostas. Os vencedores do concurso 1.713 receberão R$ 31,5 milhões, cada um.

Um dos bilhetes premiados é do Rio da Janeiro e o outro é de Maringá, município do Paraná. Além dos dois vencedores do prêmio principal, 368 pessoas acertaram a quina e receberão cerca de R$ 17 mil e outros 21.476 vencedores que acertaram quatro dezenas levarão R$ 440,56, cada.

O próximo sorteio ocorre no dia 17 de junho e, inicialmente, o prêmio está calculado em cerca de R$ 3 milhões.

Confira os números sorteados neste sábado: 03 - 10 - 16 - 23 - 27 - 29

