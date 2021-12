Mega da Virada: Sistema de apostas apresenta instabilidade

O alto número de apostas para Mega da Virada, que até o último sábado já havia registrado quase 67 milhões de jogos, deixou o sistema de apostas instável em algumas casas lotéricas do Brasil, incluindo a Bahia. Conforme a Caixa Econômica Federal (CEF), a equipe de tecnologia da empresa já foi acionada e as dificuldades técnicas estão sendo solucionadas. "O problema não foi registrado em todas as casas lotéricas. Na verdade, o sistema está intermitente em algumas agências específicas", relatou a assessoria da CEF.

Enquanto os problemas são solucionados, os baianos que sonham em ficar milionários têm até 13h desta segunda-feira, 31, para realizarem apostas. Este ano, os participantes irão concorrer a um prêmio estimado em R$ 230 milhões. O concurso 1.455 vai pagar o maior valor da história das loterias no País, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Até as 19 horas de sábado, mais de R$ 537 milhões em vendas já haviam sido arrecadados.

A certeza é que um sortudo (ou mais) vai ficar milionário nesta segunda, porque a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas, o prêmio vai para o ganhador da quina. Se também não houver, ganha quem fizer a quadra.

Às 13h (horário local), o sistema encerra automaticamente a captação de apostas, que não poderão ser mais realizadas. O sorteio acontece às 20h, com transmissão ao vivo por emissoras de TV aberta.

Os jogadores podem fazer uma aposta simples, no valor de R$ 2 ou utilizar o Bolão Caixa, com valor mínimo de R$ 10, com cota mínima de R$ 4. Basta preencher o volante com o número de cotas desejado ou informar diretamente ao atendente da casa lotérica. Caso o apostador decida comprar cotas de um bolão organizado pela própria casa lotérica, pode ser cobrada uma tarifa de serviço de até 35% do valor da aposta.

adblock ativo