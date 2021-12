Mega da Virada irá pagar o maior valor da história

O sortudo que acertar as seis dezenas do concurso 1455 da Mega da Virada levará para casa uma bolada no valor de R$ 230 milhões. Este é o maior prêmio de toda a história da loteria brasileira. As apostas começaram no dia 29 de novembro e, como não houve acertador no sorteio do dia 22 de dezembro, a estimativa subiu para esta cifra e o prêmio milionário será sorteado no próximo dia 31.

Até esta segunda-feira, 24, mais de R$ 179 milhões já foram arrecadados para o concurso especial. A previsão é que sejam arrecadados mais de R$ 600 milhões, o que pode subir ainda mais o valor da premiação do sorteio principal.

Quem quiser se arriscar a ser o novo milionário tem até as 14h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro para fazer sua aposta. O valor simples é de R$ 2, mesmo valor do concurso do ano passado. A Mega da Virada não é cumulativa, o que aumenta ainda mais a chance de se tornar um milionário. Caso as seis dezenas não sejam acertadas, o valor será dividido aos que marcarem a quina correta ou a quadra, caso persista o empate.

Além disso, este ano a Mega pode ser feito com um bolão. Nesse caso, o menor valor é de R$ 10 e cada cota deve ser, no mínimo, de R$ 4. O apostador pode decidir comprar sua cota de um bolão organizado pela própria lotérica, pagando uma taxa de serviço de até 35% do valor da cota. O bolão deve conter entre 2 e 100 cotas, o que pode aumentar a chance de premiação.

Maiores premiações - Ao longo de todas as loterias realizadas pela Caixa Econômica Federal, essa será a segunda vez que a Mega da Virada supera o recorde anterior. Em 2009, último maior valor pago no concurso, dois apostadores ganharam R$ 144,9 milhões e, em 2010, quatro felizardos dividiram a bolada de R$ 194,3 milhões. Este ano a maior premiação tinha sido paga a um apostador de Santo André (SP), no valor de R$ 73,4 milhões.

