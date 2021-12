Medidas do governo ajudam a realizar sonho da casa própria

Falta apenas uma semana para o fim do ano, mas ainda dá tempo para quem sonha deixar para trás o aluguel e entrar 2013 de casa nova e própria. Nesta virada de ano, são muitas as ofertas e oportunidades para o consumidor que deseja partir para a compra do primeiro imóvel. No entanto, se essa escolha ficar para 2013, não é preciso preocupação. É que o Ano Novo já começa com boas notícias para o setor da construção civil.

No início deste mês, o governo federal anunciou um pacote de medidas de incentivo para o setor que, entre outros efeitos, deve refletir na redução do preço dos imóveis novos, sobretudo os populares e integrantes do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).

Na avaliação do vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), Luciano Muricy, somadas, as medidas devem, ainda, gerar mais empregos, aumentar a produtividade e o investimento em novos negócios.

"O mais esperado pelo consumidor, no entanto, é a redução dos preços dos imóveis, principalmente os econômicos. (O ano de) 2013 será um bom momento para quem sonha com a casa própria e vem programando essa mudança", afirma Muricy, sem conseguir, porém, prever de quanto seria a queda nos preços das unidades.

Entre as medidas anunciadas pelo governo estão a desoneração da folha de pagamento das construtoras (as empresas deixam de pagar a contribuição previdenciária de 20% e passam a recolher 2% sobre o faturamento) e a redução da alíquota do Regime Especial de Tributação (RET).

Além da elevação de R$ 85 mil para R$ 100 mil do valor do imóvel residencial de interesse social dentro do PMCMV; bem como a oferta, por meio da Caixa Econômica Federal, de linhas de crédito com juros mais em conta (0,94% ao mês) e prazos mais estendidos (40 meses).

As ações contemplam médias e pequenas construtoras (com faturamento de até R$ 50 milhões), que representam até 30% do segmento. Ao todo, serão oferecidos cerca de R$ 2 bilhões em crédito mais em conta para estas empresas.

Planos para 2013 - Márcio Sieiro, 30 anos, é um dos que esperam, em 2013, aproveitar as vantagens anunciadas neste final de ano. Representante comercial, ele começou, há dois meses, um negócio de fornecimento de quentinhas.

A empreitada promete ter resultado, tanto que a mulher, Paula Menezes, 29, deixou o emprego em um shopping da cidade para se dedicar exclusivamente à nova tarefa. O casal tem uma filha de 6 anos e paga R$ 1 mil de aluguel por uma casa de dois quartos em Stella Maris.

"Já são quase cinco anos pagando aluguel. Ninguém aguenta. Todo mundo quer ter o próprio canto. Sabemos das facilidades existentes e fazemos planos de realizar (o sonho) em 2013", conta ele.

adblock ativo