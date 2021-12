Médicos param atendimento aos planos na Bahia

Os médicos baianos vão paralisar o atendimento aos planos de saúde SulAmérica, Cassi, Petrobras, Geap, Amil/Medial, Hapvida e Golden Cross desta quarta-feira, 10, até o dia 19. A medida, que vai atingir mais de 420 mil clientes das operadoras no Estado, de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é justificada pelos profissionais de saúde como resposta à defasagem nos reajustes dos honorários.

Os consumidores que utilizam planos das sete operadoras e tinham procedimentos médicos marcados para o período, como consultas, exames e cirurgias, devem entrar em contato com as operadoras de saúde para buscar alternativas de atendimento, recomenda a superintendente do Procon, Gracieli Leal. Urgências e emergências não serão afetadas.

"O atendimento aos clientes dos planos é garantido. Se um determinado serviço de saúde ou médico não fornecer o atendimento, o operador de saúde tem a obrigação de garantir alternativas", explica a superintendente.

Segundo ela, se for o caso, a empresa deve indicar outro local em que o procedimento pode ser realizado ou se responsabilizar pelo ressarcimento dos valores pagos pelo consumidor. "É importante verificar antes se a operadora realiza o ressarcimento. Se realizar, tem que devolver ao consumidor todo o valor gasto com o procedimento", explica. Em caso de dificuldade, os consumidores podem procurar o Procon.

De acordo com a coordenadora da Comissão Estadual de Honorários Médicos (CEHM), Débora Angeli, mais de 12 mil médicos deverão aderir à mobilização. "Nos últimos dez anos, o reajuste médio nos honorários foi de 50%. Neste mesmo período, os planos de saúde foram reajustados em mais de 130%", comparou Débora Angeli.

Alternativas - Algumas das operadoras de saúde que serão atingidas pela paralisação já anunciaram alternativas para garantir o atendimento dos consumidores. A Hapvida informou que os usuários podem contar com a rede própria, que dispõe de prontos atendimentos, clínicas e um hospital. Já a Cassi orienta os usuários a buscarem as clínicas próprias e garante os atendimentos já agendados.

Além de oferecer a orientação aos clientes no período, a SulAmérica destaca o diálogo que mantém com a classe. Diz em comunicado à imprensa ter dado reajustes nos honorários de 126,92% nos últimos dez anos.

