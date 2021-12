Média diária de exportação de carne registra queda de 19%

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) informou que a média diária de exportação do grupo carnes (incluindo bovina, suína, frango e outras) caiu 19% na quarta semana de março (dias 20 a 26), na comparação com o acumulado do mês até a terceira semana. Nos 19 primeiros dias de março, a média diária de embarques do produto foi de US$ 62,2 milhões.

Já na semana passada, após a Operação Carne Fraca, a média por dia de vendas externas foi de US$ 50,5 milhões.

Ainda assim, a média diária de exportações total do Brasil na quarta semana foi de US$ 890,6 milhões, 0,4% superior à média de US$ 886,9 milhões verificada em março até a terceira semana do mês.

