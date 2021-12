McKinsey e Senai Cimatec inauguram fábrica-modelo em SSA

A primeira fábrica-modelo de toda a América Latina será inaugurada sexta-feira, 24, em Salvador pela McKinsey & Company e o Senai Cimatec (entidade do Sistema Fieb). Com investimento de R$ 4 milhões, a iniciativa contribuirá para elevar a produtividade das indústrias brasileiras a partir da difusão dos conceitos de "manufatura enxuta" (lean manufacturing).



A meta é transformar, com a fábrica-modelo, o processo produtivo de até 75 indústrias por ano. Elas terão ganhos de produtividade de 20% a 80%. Enquanto as atividades do Senai serão concentradas em micro, pequenas e médias empresas da Bahia, as da McKinsey serão direcionadas às grandes empresas e multinacionais.



A fábrica-modelo traz um conceito inovador de treinamento, capacitação e transformação produtiva, para empresas industriais de todos os portes que buscam melhorar sua produtividade. A atividade prática abrange todas as diferentes etapas da cadeia de valor. A experiência na fábrica-modelo dá às empresas meios para evitar desperdícios e elevar sua eficiência, o que reduz custos e traz maior competitividade.



"O desafio de elevar a produtividade começa nos detalhes, no chão de fábrica, indo até a gestão estratégica da operação", diz Leone Andrade, diretor do Senai-BA. "Ao proporcionar um ambiente de fábrica, com exercícios práticos, fábricas-modelo oferecem uma experiência única de aprendizagem baseada na disseminação dos conceitos da manufatura enxuta", completa Vijay Gousula, diretor da McKinsey Brasil.

