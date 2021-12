Material escolar fica até 14% mais caro este ano em Salvador

Os pais devem pagar, em média, 8% a mais pelo material escolar nessa volta às aulas. O maior responsável por esse aumento é a alta do dólar, que vai incidir principalmente nos itens derivados de papel e nos produtos importados.

O presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE), Rubens Passos, acredita que não haverá variação de preços regionalmente, mas sim por estabelecimento comercial. Aqueles com estoques mais recentes devem repassar reajustes maiores aos consumidores.

A expectativa da ABFIAE é de que os derivados de papel, como livros e cadernos, devam ter um reajuste entre 9% e 10% esse ano. Já os importados, como estojos e mochilas, entre 9% e 14%.

"A celulose (matéria-prima do papel) é uma commodity internacional e a desvalorização do real frente ao dólar motiva o fabricante a aumentar o preço", diz.

Passos ressalta que a carga tributária incidente sobre o material escolar costuma ser alta. "Em uma caneta, 47% do preço são tributos. É quase o que se paga em uma bebida alcoólica", critica.

Movimento

O movimento nas quatro livrarias e papelarias visitadas por A TARDE, nesta segunda-feira, 5, era pequeno. Foram às ruas os pais que optaram por evitar o tumulto que costuma ocorrer nos dias que antecedem a volta às aulas.

"Não quero pegar aquele movimento, aquela agonia. Quero pesquisar com calma", disse a balconista Adriana Silva. Ela, que fazia o orçamento do material escolar da filha, aluna do 1º ano, ficou assustada com os preços dos livros.

"Só um deles está custando R$ 102. Acho que vou gastar mais de R$ 500 só com isso. E no caso de minha filha, que é pequena, não vale nem a pena comprar de ex-alunos, pois o livro estará já todo rabiscado", diz.

Mãe de uma estudante do 7º ano, a auxiliar administrativa Eliana Santos optou por comprar os livros de ex-alunos da série. "Ano passado, comprei na livraria da escola e paguei, em média, R$ 70 por cada um e já achei mais barato que nas livrarias. Esse ano foi uma média de R$ 30 por livro", diz.

A vendedora da Livraria Monteiro, localizada na Av. Joana Angélica, Rosane Arcanjo, afirma que os livros tiveram um aumento entre 10% e 15%. "O restante da lista escolar aumentou muito pouco, R$ 0,10, R$ 0,20. O que mais aumentou foi o caderno", diz.

Ceder ao desejo dos filhos de adquirir cadernos de personagens pode onerar bastante o valor da lista. Eles custam quase o triplo de um caderno comum. A estratégia de Adriana é satisfazer a filha comprando os cadernos de personagens mais baratos e nunca todos de uma vez.

Livros

Os livros têm preços tabelados, mas os demais itens da lista de material variam. Portanto, vale a pena pesquisar antes de concluir a compra. Durante a Operação Material Escolar, realizada pelo Procon-BA há dois meses, um mesmo item sofreu variação de 418,48%.

"Produtos essenciais como lápis de cor, borracha, cola, lápis e caneta, paradoxalmente, tiveram as maiores variações de preços", diz o superintendente do órgão, Ricardo Maurício Freire Soares.

Ele aconselha que os pais fiquem atentos à taxa de material escolar cobrada pelas escolas, o que nem sempre é vantajoso. Os responsáveis também têm o direito de pedir à escola o material remanescente do ano anterior.

Caso se sinta lesado, o consumidor poderá dirigir-se a uma das unidades do Procon ou entrar em contato pelos seguintes canais: pelo e-mail denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br, pelo Procon Fone (71) 3116-0567 ou pelo canal do Whatsapp (71) 9618-7320.

