Maserati faz recall de 97 veículos no Brasil

A fabricante de automóveis Maserati anunciou nesta segunda-feira o recall de 97 veículos no Brasil, sendo 76 do modelo Quattroporte e 21 do Granturismo, fabricados de 2004 a 2008, para inspeção e eventual substituição das barras de convergência traseiras.

"Esta ação é necessária pois estes componentes podem não estar em conformidade e eventualmente causar a perda de controle do veículo e riscos de colisão, sendo obrigatório sanar o problema", afirmou, em nota, a companhia.

Para mais informações e o eventual agendamento da substituição dos componentes, os proprietários dos veículos envolvidos devem entrar em contato com o Serviço de Assistência Técnica Autorizada do importador oficial da Maserati no Brasil, Via Itália Comércio e Importação de Veículos Ltda, pelo telefone (11) 3079-0377.

