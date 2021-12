Marinha esclarece sobre cessão de área no Comércio

Depois de o governo baiano ter divulgado acordo firmado com a Marinha para a implantação do novo centro de convenções de Salvador, onde atualmente funciona a sede dos Fuzileiros Navais, no bairro do Comércio, o 2º Distrito Naval divulgou nota ressaltando que "a retirada da instituição do bairro somente se dará após o recebimento total e definitivo da nova sede, em plenas condições operacionais".

No início da semana, o secretário de Turismo, Nelson Pelegrino, anunciou o acordo, prevendo entre as compensações em estudo a construção da base para os fuzileiros em Aratu.

Mesmo enfatizando que as negociações ainda não estão sendo tidas como concluídas para a Marinha, o 2º DN reconheceu a possibilidade de um acordo nesse sentido: "Essas instalações devem ser construídas em local que atenda aos requisitos estratégicos e que não impliquem prejuízos ao funcionamento do grupamento e ao cumprimento das respectivas tarefas, sendo possível a utilização de área da Marinha situada no interior do Complexo Naval de Aratu", diz a nota.

adblock ativo