Malha fina pega 34,5 mil contribuintes na Bahia

A Receita Federal informou, nesta sexta-feira, 7, que 34.521 contribuintes baianos caíram na malha fina do Imposto de Renda este ano - um número 8,51% superior ao verificado em 2011 (31.813). A omissão de rendimentos do titular da declaração é o principal motivo de incidência na malha no Estado, com 12.075 declarações retidas, o que representa quase 35% do total. Em seguida aparecem despesas médicas (5.929 declarações), ausência de Dirf (3.008) e divergência de Dirf (1.119). Em todo o País, 616.569 declarações de IR ficaram retidas na malha.

A "omissão de rendimentos" ocorre quando a Receita detecta indícios de que o contribuinte declarou uma renda menor do que a que obteve. Quem reconhecer que recebeu mais do que declarou, pode retificar a declaração. Se não fizer a correção, poderá ser multado em 75% do imposto devido.

Segundo o supervisor nacional do IR da Receita Federal, Joaquim Adir, não há prazo para o contribuinte fazer a retificação. "Quanto antes melhor, que assim ele sai da malha e evita ser chamado pela Receita", disse. Quem considerar que sua declaração está correta, pode agendar, a partir de janeiro, um horário para ser atendido em alguma agência da Receita.

No caso das declarações retidas por suspeitas nas informações com despesas médicas, o contribuinte terá que comprovar todas as despesas informadas, levando os recibos a uma agência da Receita Federal.

Restituições - Segunda-feira, a Receita libera a consulta ao último lote de restituição de imposto do ano. Serão liberados R$ 362,365 milhões para 120,5 mil contribuintes em todo o País. As restituições são referentes ao sétimo lote do exercício de 2012 (ano-calendário 2011) e aos lotes residuais dos exercícios de 2011 (ano-calendário 2010), de 2010 (ano-calendário de 2009), de 2009 (ano-calendário de 2008) e de 2008 (ano-calendário de 2007).

Na Bahia, serão creditadas restituições para um total de 4.466 contribuintes, totalizando R$ 12.469.816,86. Do total a ser creditado, a maior parte é relativa ao exercício 2012: 3.885 contribuintes, num valor total de R$ 11.133.916,86. O pagamento dessas restituições acontecerá em 17 de dezembro. Para saber se teve a declaração liberada, ou se caiu na malha fina e verificar quais pendências precisam ser regularizadas, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (Www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar 146.

Também é possível verificar se há valor liberado no aplicativo do órgão para tablets e smartphones, na versão Android e IOS. De acordo com Joaquim Adir, o importante é que os contribuintes que não foram incluídos nos lotes de restituições regulares verifiquem o extrato da declaração do Imposto de Renda.

