Mais de 55% dos baianos ainda não declararam o Imposto de Renda

Faltando 13 dias para o prazo final, 493.586 baianos enviaram a declaração do Imposto de Renda no estado, de acordo com o último balanço divulgado pela Superintendência Regional da Receita na Bahia. Como a expectativa é que 1.158.000 contribuintes da Bahia enviem os dados, 664.414 ainda precisam cumprir a obrigação com o Leão, um percentual de 58% do total esperado.

De acordo com a Superintendência Regional da Receita na Bahia, o movimento deve aumentar nas próximas semanas, quando tradicionalmente o volume de envio de declarações aumenta.

Brasil

Em todo país, 12.157.032 contribuintes enviaram a declaração, sendo que a expectativa é que a Receita receba 28,8 milhões de documentos até o prazo final, que termina no dia 30 de abril.

A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017. Quem não realizar o procedimento está sujeito a pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

O programa para preencher e enviar a declaração está disponível no site da Receita.

