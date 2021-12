Mais de 52 mil negociam dívidas com a prefeitura de Salvador

Mais de 52 mil pessoas aderiram ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) da prefeitura de Salvador até as 17 horas da segunda-feira, 30, último dia para adesão ao programa. O montante renegociado era de R$ 831 milhões em dívidas.



O balanço informado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) é parcial. Ainda era possível aderir ao programa até a meia noite de ontem.



Abatidos os descontos em juros e multas, a prefeitura pode recuperar cerca de

R$ 522 milhões do total, em até 10 anos. Mais de R$ 71 milhões já estão no caixa da prefeitura, que espera conseguir chegar aos R$ 100 milhões até dezembro deste ano.



Lançado em abril, o PPI permitia o parcelamento em até 120 vezes de dívidas como

IPTU e ISS, além de outras taxas municipais, com descontos de 100% dos juros de mora e redução de até 75% no valor das multas.



Na data de lançamento, a expectativa da prefeitura era arrecadar, apenas este ano, mais de R$ 150 milhões. Segundo o secretária da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, no entanto, o programa é avaliado como "um sucesso".



"Neste valor de R$ 150 milhões estavam incluídos as custas de honorários e custas judiciais. Uma parte vai para o Judiciário e outra parte são de honorários administrativos", afirma.



A Sefaz fez um convênio com o Tribunal de Justiça da Bahia para recolher e repassar as custas judiciais dos contribuintes que foram incluídos na dívida ativa. Cerca de R$ 10 milhões já foram repassados ao TJ-BA, segundo o secretário.



Somente após o fechamento das adesões, a Sefaz irá apurar os valores a receber em cada exercício fiscal.



Cobranças



Para Mauro Ricardo, 380 mil cartas de cobranças enviadas, a inscrição dos contribuintes no Cadin (Cadastro Informativo Municipal, que lista inadimplentes) e a possibilidade de adesão voluntária ao PPI na internet contribuíram para o volume de inscritos.



"Ao mesmo tempo que cobramos as pessoas, facilitamos o pagamento por intermédio do PPI. Pelas cartas lembramos o contribuinte que ele estava devendo. Na carta, apresentamos uma proposta e dizemos que ele (inadimplente) poderia acessar a internet se quisesse opções diferentes de pagamento", explica.



Apesar do número expressivo de cartas, o maior número de adesões foi através da internet. "As cartas chamaram os contribuintes para a internet", afirma o secretário.



Quem não aderiu ao programa ainda pode parcelar as dívidas com a Sefaz em até 48 vezes, mas sem os descontos em juros e multas. Em julho, a secretaria vai implantar o parcelamento de dívidas em até 60 meses.

