Mais de 48 mil baianos ainda não sacaram o PIS

O novo prazo para sacar o abono salarial do PIS (Programa de Integração Social) ano-base 2014 termina no próximo dia 31. Mais de 900 mil brasileiros ainda não retiraram o benefício - na Bahia são 48.138 trabalhadores celetistas que têm direito, sendo 11.241 em Salvador. O valor é de um salário mínimo (R$ 880) e está disponível em qualquer agência da Caixa.

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pede o apoio de empregadores e entidades sindicais para que ajudem a divulgar a informação entre os empregados e filiados. "Precisamos fazer com que a informação chegue a um maior número possível de pessoas porque esse é um benefício importante e é um direito do trabalhador", diz.

Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que tenham exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014 e recebido até dois salários mínimos por mês nesse período. Além disso, é necessário estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais.

Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portal https://abonosalarial.mte.gov.br/, inserindo CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento.

