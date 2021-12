Mais de 100 mil baianos já podem consultar o 3º lote de restituição do IRPF

Já está disponível a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2018. O serviço foi aberto pela Receita Federal às 9h desta quarta-feira, 8. Somente na Bahia, são 101.299 contribuintes que têm direito a receber a restituição, totalizando R$ 146.715.744 no estado.

Segundo a Receita, o valor será creditado no dia 15 de agosto. Os outros lotes serão pagos nos dias 17 de setembro, 15 de outubro, 16 de novembro e 17 de dezembro. A maior parte é relativa ao exercício 2018, entretanto também serão pagas restituições residuais, referentes a exercícios de 2008 a 2017.

A consulta à restituição pode ser feita pelo site da Receita Federal, pelo telefone 146 ou pelo aplicativo Receita Federal – Pessoa Física, disponível para tablets e smartphones.

Na página da Receita, é possível acessar o extrato da declaração e verificar se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Neste caso, o contribuinte pode realizar a autorregularização, mediante entrega de retificação na declaração.

A restituição permanece disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deve solicitar por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no site, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte pode se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento, pelo telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança.

