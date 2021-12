Mais de 1 milhão enviaram IR na Bahia; 60 mil têm até 23h59

A Receita Federal divulgou que pouco mais de 1,03 milhão de baianos haviam feito a declaração do Imposto de Renda, segundo dados do último balanço, feito às 17h30 desta terça-feira, 30. De acordo com a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil (5ª Região - Bahia e Sergipe), a expectativa é que outros 60 mil pessoas ainda façam a declaração até o final do dia.

O prazo para o envio termina às 23h59 e a declaração deve ser feita através do site oficial do órgão. Durante a manhã, o site ficou fora do ar por algumas horas devido ao número de acessos simultâneos, o que deve ocorrer na medida que o prazo final se aproxime.

Apesar do problema, a Receita informa que não haverá prorrogação do prazo para envio da declaração. A estimativa é que cerca de 26 milhões de brasileiros façam as declarações. Até o momento 25 milhões já haviam prestado contas ao leão em todo o país.

Os contribuintes que não cumprirem o prazo terão que pagar multa mínima de R$ 165,74, limitada a 20% do imposto devido.

