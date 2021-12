Mais de 1 milhão ainda não sacaram FGTS mesmo com benefício liberado

Mais de 1 milhão de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro ainda não sacaram as contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), apesar do benefício está liberado. A informação foi divulgada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, neste sábado, 8, dia em que foi iniciada a segunda rodada de liberação das contas inativas.

Nesta etapa, foi pago o FGTS de quem nasceu em março, abril e maio. A corrida pelo benefício movimentou as 20 agências da Caixa que abriram neste sábado em Salvador. Com isso, os trabalhadores enfrentaram fila para ser atendido.

Quem não aproveitou a oportunidade, pode sacar o FGTS a partir de segunda, 10. As agências estão funcionando em horário especial das 9 às 15 horas para atender esse público.

Na Bahia, 216,5 mil trabalhadores têm direito a saques o FGTS, totalizando R$ 238,4 milhões em contas inativas.

Quem tem até R$ 1.500 para receber, pode sacar o dinheiro no caixa eletrônico, desde que tenha a senha do cartão cidadão. Até R$ 3 mil pode buscar atendimento em uma casa lotérica. A partir deste valor, é necessário procurar as agências para atendimento presencial.

adblock ativo