Maior feira supermercadista do N/NE acontecerá em Salvador

É hora, mais do que nunca, de negociar preços e apresentar novidades para tentar fazer diferença num mercado cada vez mais competitivo. Com este objetivo, empresários, executivos e demais profissionais do setor supermercadista do Norte e Nordeste do país reúnem-se em Salvador, a partir da próxima segunda-feira, 13, para um encontro direto com mais de cem fornecedores do segmento, na sétima edição da maior feira supermercadista das duas regiões.

É a SuperBahia - Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados, Padarias, Restaurantes e Distribuidores. O evento deve se estender até a quarta-feira, na Arena Fonte Nova, onde já se realiza pela segunda vez, depois que o Centro de Convenções foi desativado para reforma. A expectativa é a geração de negócios da ordem de R$ 250 milhões, conforme revelou o presidente da Associação Bahiana de Supermercados (Abase), João Cláudio Nunes.

No acumulado das seis edições anteriores, o evento movimentou cerca de R$ 1 bilhão, incluindo negócios firmados posteriormente, após contato inicial durante o evento. Para este ano, serão instalados 60 estandes, sendo que em alguns serão mais de uma indústria representada. O público esperado é de 12 mil pessoas, nos três dias do evento. "É a oportunidade do empresário e profissionais que atuam no setor buscar alternativas e ampliar o acesso a novos produtos e também às novas tecnologias para estar mais preparado para continuar enfrentando com firmeza este momento de crise da economia, centrando o foco na eficiência", diz Nunes.

De acordo com a Abase, o setor de supermercados da Bahia fechou 2015 com recuo de 2% do faturamento. A expectativa até o final deste ano é de que o segmento comece a reverter a queda nos negócios, com crescimento de 1%. "Apostamos na criatividade para resistir à crise, a partir de bons negócios, além de ganhos em capacitação que começam a ser firmados em feiras como a SuperBahia", diz Nunes.

