Maior feira para gestante da América Latina acontece em Salvador

Publicado quinta-feira, 23 de agosto de 2018 às 15:28 h | Atualizado em 23/08/2018, 15:57 | Autor: Da Redação | Foto: Divulgação ouvir

Com entrada gratuita, a feira acontece entre os dias 29 de agosto a 2 de setembro no bairro do Comércio - Foto: Divulgação