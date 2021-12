Maia quer votar reforma da Previdência ainda em dezembro

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse, em coletiva em São Paulo, nesta segunda-feira, 4, que entre os partidos da base pode contar com 325 votos em favor da Reforma, podendo chegar a 330. Ele disse, ainda, que espera poder pautar o texto no Plenário da Casa na próxima semana.

Segundo ele, as reuniões de domingo, foram as melhores sobre o assunto, já que líderes partidários assumiram "compromisso forte de trabalhar as bancadas". Ele explicou que, até quinta-feira, analisará quantos votos tem para decidir se marca a votação. Por ser uma Proposta de Emenda à Constituição, PEC, o texto precisa passar por dois turnos de votação e receber, no mínimo, 308 votos dos 513 deputados em cada um deles.

"A gente tem dentro dos partidos que são a favor da Reforma, a princípio, 325 votos. E tem entre 45 e 50 deputados de outros partidos que não estão na oposição e não estão na base. Acho que o governo precisa começar a trabalhar a base para que a gente possa caminhar na votação com um número próximo a 330 para ir a Plenário", explicou.

Maia se reuniu no domingo com o presidente Michel Temer, ministros e líderes partidários, e afirmou após o encontro que o governo conseguiu organizar a base e que espera construir nesta semana as condições para votar a Reforma da Previdência neste ano.

Ainda que alguns partidos devam fechar questão em favor do texto, quando a sigla obriga os parlamentares a seguirem a orientação da bancada, sob risco de serem punidos, Rodrigo Maia tem usado a retórica do governo de que a Reforma tira privilégios e garante o futuro das contas públicas.

"O déficit da Previdência dos estados já compromete 48% do orçamento médio dos estados brasileiros. Os municípios também estão começando a perder o seu superávit no pagamento das previdências. A Reforma não tira nada do trabalhador mais pobre, a aposentadoria rural foi retirada, o BPC (Benefício de Prestação Continuada) foi retirado [do texto principal], então nós concentramos a reforma naquilo que é o correto[...] 70% dos brasileiros não têm modificação na sua aposentadoria, não estamos tirando um real de ninguém", alegou.

O líder do PR na Câmara, o baiano José Rocha, descartou a possibilidade de aprovação do texto que ainda pode sofrer adaptações a pedido de partidos da base. Rocha participou do encontro do domingo e disse que apresentará um mapa com os votos do partido na quarta, 6, para Rodrigo Maia. Ele explicou que em cima desses números é que o presidente da Casa decidirá se "dá pra pautar".

Pelo cenário atual, José Rocha entende que não há votos suficientes: "Pelo que a gente sente, número de deputados do partido da base e pelo que a gente tem ouvido, tá longe". O líder baiano afirmou que o acordo é que, se Rodrigo Maia entender que tem votos suficientes, a votação será realizada no próximo dia 13.

Oposição

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Carlos Zarattini (SP), disse que o cenário não mudou desde a semana passada e que o governo está fazendo um discurso otimista pra tentar criar clima de "vamos que vamos". O parlamentar avisou que a oposição e movimentos sociais divulgarão o nome dos que se colocarem a favor reforma da Previdência.

"Se for a voto, nós vamos tornar os deputados que votarem a favor muito mais conhecidos do eleitorado. Vamos divulgar o nome deles em todos os cantos do Brasil e principalmente na base deles", desafiou Zarattini.

