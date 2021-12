Magnesita vende unidade de Brumado

A Magnesita Refratários fechou acordo para vender, por US$ 55 milhões, seu negócio de talco para a IMI Fabi Talc Company, produtora do setor com minas e fábricas ao redor do mundo, com sede em Postalesio, Itália. Segundo a empresa brasileira, o negócio de talco, localizado no município de Brumado, na região sudoeste da Bahia, tem produção anual de aproximadamente 40 mil toneladas, cerca de 130 funcionários e obteve receita de US$ 14 milhões em 2015.

A conclusão da transação está sujeita a aprovações regulatórias, além de outras condições habituais, e é esperada para o quarto trimestre de 2016 ou primeiro trimestre de 2017.

"Estamos satisfeitos com a celebração deste acordo por agregar valor para nossos acionistas e fortalecer substancialmente nossa estrutura de capital. A IMI Fabi é um dos principais líderes globais no setor de talco com minas e fábricas ao redor do mundo e certamente continuará desenvolvendo o negócio e atendendo os nossos clientes de talco com produtos de alta qualidade", afirmou, em nota, Octávio Lopes, membro do conselho de administração da Magnesita e CEO da Magnesita International.

O talco é um mineral utilizado em diferentes aplicações: plásticos, cosmético e farmacêutico, cerâmicas, papel e celulose, tintas, alimentos e agronegócio. A Magnesita é a mais importante produtora brasileira e detém as maiores reservas deste mineral no Brasil.

História

As atividades da Magnesita tiveram início em 1940, logo após o descobrimento dos depósitos de magnesita em Brumado.

Hoje, a empresa opera 27 unidades industriais e de mineração no Brasil, Estado Unidos, Alemanha, China, França, Argentina, Bélgica e Taiwan, com capacidade de produção de refratários superior a 1,4 milhão de toneladas/ano.

Em 2015 seus produtos foram vendidos para mais de 100 países com receita de US$ 1 bilhão.

