Magazine Luiza terá novo centro de distribuição na Bahia

A rede varejista Magazine Luiza vai construir um novo centro de distribuição (CD) na Bahia, com um investimento de aproximadamente R$ 120 milhões, de acordo com informação do secretário da Indústria, Comércio e Mineração da Bahia (SICM), James Correia. O empreendimento, que deverá ser erguido em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), terá uma área total de 100 mil metros quadrados e será construído em etapas, explicou o secretário.

Nesta quarta-feira, durante a apresentação do projeto de substituição de marca das 156 unidades das Lojas Maia pela Magazine Luiza, a direção do grupo varejista confirmou a construção do empreendimento, mas preferiu não dar maiores detalhes a respeito do assunto. "Nós estamos na fase de prospecção de terreno, caso encontremos um terreno que nos permita construir um CD capaz de substituir o nosso atual (em Simões Filho), vai substituir", afirmou o diretor-superintendente da Magazine Luiza, Marcelo Silva.

Segundo o executivo, a construção do CD, além de gerar novos empregos na região, vai ajudar a rede a crescer no mercado local. Além da construção do novo CD na Bahia, a rede pretende abrir 50 novas lojas na região Nordeste nos próximos dois anos, diz o diretor da empresa. Mudança gradual

Em 2010, a Magazine Luiza comprou as Lojas Maia, empresa que tem mais de 50 anos na região Nordeste. De lá para cá, o grupo paulista iniciou um processo de integração gradual entre as duas empresas, que foi concluído no último mês de setembro.

"Quando a gente entra em um mercado competitivo, como é o caso do Nordeste, com a aquisição de uma empresa que já tem 50 anos de história, procuramos trabalhar com muito mais carinho e fazer as mudanças que julgamos necessárias aos poucos", explicou o diretor de marketing da empresa, Frederico Trajano.

Antes de fazer a migração de marca na Bahia, a Magazine Luiza já tinha feito a alteração em outros três estados da região Nordeste - Pernambuco, Ceará e Paraíba. "De todas as praças, Salvador é aquela em que nós encontramos um ambiente mais competitivo. Além disso, aqui a força da marca das Lojas Maia não era tão grande", disse o diretor de marketing.

Por outro lado, esta característica do mercado baiano levou a Magazine Luiza a optar por ações específicas para o mercado baiano, com a escolha do cantor Magary Lord como garoto-propaganda da mudança. "Para nossa felicidade, a marca tem bastante aderência com os valores da Bahia", destaca.

A migração de marcas nas 55 lojas da Bahia deve durar até o final de 2013, estima Trajano. A partir de hoje, 17 lojas na Bahia, já estarão com o novo leiaute. Ainda hoje, a Magazine Luiza inaugura duas unidades, em Salvador e Camaçari. "Vamos comemorar a finalização do processo de integração com uma promoção de preços arrasadores nesta quinta", disse Trajano.

adblock ativo