Magazine Luiza oferece descontos de até 70%

A rede Magazine Luiza realiza, até as 13 horas desta sexta-feira, 10, a "Liquidação Fantástica" em todo o País. Em Salvador, as lojas abrirão às 5 horas e permanecerão de portas abertas até as 13h. O horário diferenciado também vale para as lojas que funcionam dentro de shoppings.



Segundo informações da assessoria de comunicação da empresa, a estimativa é de que até às 11 horas a maioria das mercadorias com preços promocionais já tenha sido vendida. Produtos da Linha branca (geladeira, máquina de lavar e tanquinho), televisores e smartphones devem estar entre os itens de maior procura.



Sem entrega



O consumidor que estiver disposto a aproveitar as ofertas ficará responsável por levar as mercadorias compradas até o destino final, pois a empresa não vai oferecer o serviço de entrega durante a Liquidação Fantástica.



A promoção não se aplica à loja virtual Magazine Luiza (www.magazineluiza.com.br), que foi fechada nesta madrugada em respeito aos consumidores que formaram filas das lojas físicas. Segundo informação da empresa, o site voltará a funciona normalmente após a liquidação.



A Magazine Luiza, que tem 744 filias no Brasil, sendo dez delas em Salvador, promete oferecer durante a liquidação 3 milhões de itens com descontos de até 70%.



Lugar na fila



O anúncio da promoção gerou expectativas entre os consumidores em Salvador, que começaram a ocupar o acesso às lojas na tarde desta quinta-feira para garantir lugar privilegiado na fila.

O porteiro Antônio Silva dos Santos, 54 anos, foi o primeiro a chegar na Magazine Luiza da Av. Sete de Setembro. Guardando lugar desde às 16 horas de ontem, ele afirmou estar disposto a virar a noite na porta da loja para comprar geladeira, fogão e jogo de sofás gastando menos.



"Há dois anos eu tento aproveitar a promoção, mas chegava tarde e não tinha mais nada. Dessa vez trouxe café, uma cadeira, e vou esperar", contou Antônio.



Em Salvador, a Magazine Luiza possui lojas nos shoppings Barra, Iguatemi e Piedade. As lojas de rua ficam na Av. Sete, Baixa dos Sapateiros, Água de Meninos, Liberdade, Fazenda Grande II e Paripe.

