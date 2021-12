Lula está salvando o capitalismo, diz Delfim Netto

Não é difícil verificar Delfim Netto fazendo análises positivas da gestão do governo Lula. Nesta quarta, em Salvador, não foi diferente. Só que a ironia era o que dava o tom as palavras do ex-ministro e ex-deputado federal: “Lula está salvando o capitalismo, sem saber”, disse ao afirmar que o atual governo está fazendo uma gestão “excelente”.

Na capital baiana para participar da série Perspectivas 2008, promovida pelo Grupo A TARDE em parceria com Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e da Associação Comercial da Bahia (ACB), Delfim falou para empresários na sede da Fieb. Antes, conversou com jornalistas.

Para explicar sua definição de Lula como “salvador do capitalismo”, Delfim, que é economista e professor emérito da Universidade de São Paulo (USP), lembra que o capitalismo é uma forma de competição feroz que precisa de aceitação moral. “A intenção do Lula é melhorar a igualdade de oportunidades. É o que dá moralidade para o capitalismo”, diz.

Para Delfim, não existe incoerência em ter sido ministro de três governos militares e analisar positivamente o governo Lula. “O mundo mudou e eu mudei. A incoerência é dos que não mudaram”. Na época em que ele foi ministro, o País registrou taxas de crescimento médio de 10%.

Apesar do cenário atual (meta de 5% para o ano), ele entende que o País está no caminho certo planejando investir em infra-estrutura. “Estamos tendo uma recuperação do espírito do crescimento”.

A Bahia, para Delfim Netto, passa por uma “explosão” de crescimento, que deve continuar nos próximos anos. Ele justificou sua previsão lembrando que a Bahia tem dois pólos, um petroquímico e outro automobilístico, e permanece como um Estado “atrator de investimentos”.

“Não tenho dúvida de que a Bahia vai continuar crescendo”, disse Delfim. Para ele, o fato da Bahia permanecer na sexta posição entre os Estados com maior Produto Interno Bruto do País não é importante. “Alguém tem que ser a sexta economia. O importante é que a Bahia está ‘linkada’ com o desempenho da economia brasileira”, justifica.

A série Perspectivas 2008, que trouxe Delfim Netto a Salvador, está em sua segunda edição. “O Grupo A TARDE, em parceria com a Fieb e com a Associação Comercial, traz para o cenário local a discussão em relação a vida econômica do País e as perspectivas para os próximos anos”, ressalta o diretor do Grupo A TARDE, Sylvio Simões, que integrou a mesa do evento, junto com o presidente da Fieb, Jorge Lins Freire, o presidente da ACB, Eduardo Morais de Castro, e o secretário municipal de relações internacionais, Leonel Leal Neto.

Renato Simões Filho, também diretor do Grupo A TARDE, pontuou a importância do palestrante: “O professor Delfim Netto há mais de 40 anos atua no cenário nacional, desenvolvendo análises e conceitos importantes para empresários e demais cidadãos”. “A série possibilita reflexão sobre as expectativas econômicas do Brasil. A TARDE é mais uma vez pioneira”, acrescenta o diretor do Grupo Ranulfo Bocayuva.

adblock ativo