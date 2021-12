Lucro líquido da Deten Química aumentou quase 29% em 2015

A Deten Química, instalada no Polo Industrial de Camaçari, registrou aumento de 28,5% do lucro líquido no ano passado, em relação a 2014, mesmo diante das adversidades enfrentadas no período tanto no mercado interno, quanto externo. O desempenho operacional e financeiro da companhia foi divulgado ontem em relatório da diretoria.

Fabricante do tensoativo LAB (linear alquilbenzeno), insumo usado na composição dos detergentes biodegradáveis, a companhia é responsável pelo atendimento em 95% da demanda nacional pelo produto.

A fábrica tem capacidade para produzir até 220 mil toneladas de LAB, entre outros insumos químicos. Em 2015, entretanto, a produção ficou em 194 mil toneladas, inferior ao ano anterior em 0,64%, como reflexo da conjuntura econômica, com destaca o relatório.

Dólar

A forte desvalorização do real ante o dólar, o nível de inflação e a elevação dos juros, dentre outros, tiveram impactos relevantes na economia, gerando a retração do consumo pela atividade industrial. O mercado, por outro lado, ainda foi afetado pelo desaquecimento global e, particularmente, pela queda do preço do petróleo: fechou o ano cotado a US$ 37,72/barril, contra os US$ 62,16/barril registrados no ano anterior.

"Essa combinação de fatores interferiu diretamente nos preços e nas margens de nossos produtos", frisa Deten no relatório da administração. Resultado: a empresa obteve um decréscimo de 2,57% em relação ao ano anterior nas vendas de LAB equivalente no mercado interno, "fruto de redução dos níveis dos estoques dos clientes".

