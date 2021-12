Lucro líquido da Coca-Cola cai 15% no primeiro trimestre

O lucro líquido da Coca-Cola caiu 15% no primeiro trimestre devido a custos de reestruturação. A companhia registrou lucro líquido de US$ 1,75 bilhão (US$ 0,39 por ação) no trimestre passado, de US$ 2,05 bilhões (US$ 0,45 por ação) em igual período de 2012.

A receita diminuiu 0,9%, para US$ 11,04 bilhões devido aos dois dias a menos de vendas do primeiro trimestre. Analistas projetaram uma receita de US$ 10,94 bilhões. Os resultados da Coca-Cola têm sido desafiados pela redução no consumo de refrigerantes entre os norte-americanos, pelos crescentes custos de sua matéria-prima e pela incerteza econômica em algumas regiões, como Europa e China.

Para se adequar melhor às mudanças na demanda do mercado, a companhia informou que reorganizou sua estrutura operacional em torno de três de seus maiores negócios: Coca-Cola International, Coca-Cola Americas e Bottling Investments Group, responsável pelo envase das bebidas, desde 1º de janeiro. Os papeis da companhia, que compõem o índice Dow Jones, de Nova York, já avançaram 11% desde o início do ano até o fechamento de segunda-feira, 15. As informações são da Dow Jones.

