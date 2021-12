Lucro da Petrobras diminui 90% e fica em R$ 531 milhões

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 531 milhões no 2º trimestre de 2015. O resultado, de acordo com a companhia, é 90% inferior ao período anterior e reflete maiores despesas operacionais que compensaram o aumento do lucro bruto.



O resultado operacional ficou em R$ 9,5 bilhões, o que representa 29% menos que no trimestre anterior. O valor, informou a Petrobras, em parte, é em função do reconhecimento de despesa tributária de IOF de R$ 3,1 bilhões.



O detalhamento dos resultados foi divulgado na sede da empresa, no centro do Rio.



No primeiro trimestre deste ano, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 5,3 bilhões. O valor foi 1% inferior ao mesmo período do ano passado.



De acordo com a companhia, o resultado refletiu o aumento da despesa financeira líquida da companhia, principalmente, em função da depreciação do real em relação ao dólar.

