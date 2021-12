Lucro da Braskem mais que triplica no primeiro trimestre

A petroquímica Braskem obteve no primeiro trimestre deste ano um lucro líquido de R$ 747 milhões, o que representa uma alta de 266% em relação a igual período do ano passado (R$ 204 milhões). Já a receita líquida consolidada atingiu R$ 12,2 bilhões de janeiro a março, crescimento de 19%, devido aos melhores patamares de preços de petroquímicos na conversão em reais. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 3,056 bilhões, uma expansão de 106% na mesma base comparativa.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 5, em São Paulo, pelo novo presidente da empresa, Fernando Musa. Acompanhado por André Vieira, diretor de comunicação empresarial, e por Pedro Freitas, vice-presidente de finanças e relações com investidores, o executivo traçou o quadro atual da empresa que vem crescendo em investimento, produção e exportações nas plantas instaladas nos Estados Unidos e no México.

Fernando Musa, que assumiu o comando da petroquímica no lugar de Carlos Fadigas, minimizou a queda de 18% na demanda por resinas no mercado brasileiro alegando que o país teve, em 2015, um primeiro trimestre muito forte em termos de produção. Ele, no entanto, espera uma queda de 7% dos volumes este ano.

Como estratégia da empresa está prevista para o próximo mês de outubro a parada de uma das linhas de produção da Central de Petroquímicos Básicos de Camaçari. Os equipamentos serão adaptados para a utilização, além da nafta, de gás natural que será importado dos Estados Unidos. Esta adaptação estará concluída em 2017.

Ainda de acordo com o balanço, no Brasil, as centrais de matérias-primas da Braskem operaram com 89% de sua capacidade, contra 100% nos EUA , onde a empresa possui cinco plantas - três no Texas (onde está em estudo a implantação de uma quarta unidade), uma em West Virginia e uma na Pensilvânia. Nas plantas brasileiras a taxa média de ocupação avançou 6 pontos percentuais no comparativo com o último trimestre de 2015, após a normalização do cracker em São Paulo e da melhoria operacional da central petroquímica de Triunfo (RJ), que ainda sofre com o efeito do envio deficitário de matéria-prima pela Petrobras.

Durante a coletiva, Fernando Musa afirmou ainda que a companhia continua aberta a oportunidades de aquisição no mercado norte-americano, alinhada à estratégia de aproveitar a maior demanda por polipropileno, com destaque para o setor automotivo.

*A jornalista viajou a São Paulo a convite da Braskem

