Lucro aumenta até 75% com fidelização de clientes

Dois direcionamentos orientam o ato de venda: a busca pelo aumento de público e a fidelização de clientes. Vender pela segunda - e, com sorte, terceira e quarta vez - para um mesmo indivíduo é uma estratégia que ajuda a garantir resultados positivos. A retenção de 5% dos clientes que fazem uma primeira compra pode gerar aumento de 25% a 75% dos lucros (pesquisa do Net Promoter Score - 2016).

O estabelecimento e manutenção de canais de comunicação é a melhor maneira de fidelizar o cliente. "Muitas empresas fazem banco de dados com e-mail, telefone e endereço dos consumidores. Com essas informações, após a primeira compra, outros produtos e descontos são ofertados. É importante criar um elo com o público'', afirma o diretor do Instituto Brasileiro de vendas (IBVendas) Carlos Cruz.

Para que o cliente retorne, é preciso que o contato inicial lhe agrade em relação à qualidade do produto e atendimento. É neste momento que uma possível futura relação exclusiva é iniciada. "O pós-venda é a pré-venda de uma próxima transação. Ele é a melhor estratégia para fidelizar um cliente, que, ao estabelecer relação com a empresa, passa a atuar de maneira mais ativa na divulgação, por meio da recomendação do produto. Ele vira uma espécie de cliente promotor", explica o diretor do IBVendas.

Qualidade e atendimento

A fiel degustadora dos produtos da empresa Bolos das Meninas, a jurista Mabile Borba, 40, passou para as filhas, e alguns amigos, o gosto pelos bolos caseiros da marca. Apesar de respeitar o bolo de churros - carro-chefe da empresa -, Mabile escolhe a combinação de iogurte com canela como sabor favorito. A cliente faz uma visita semanal à loja da Pituba, bairro onde mora, há cerca de três anos; nunca saindo de mãos vazias.

"A qualidade é o principal ponto, mas a forma como somos atendidos também conta. Sempre sou recepcionada por uma das donas e todos os funcionários são bem atenciosos'', opina. A empresa, com três lojas em Salvador, uma em Feira de Santana e um ponto de entrega móvel, investe, de acordo com a sócia Daniela Veloso, 40, na relação pós-venda desde o início.

"Fazemos eventos e convidamos os clientes, possuímos um cartão de fidelidade pelo qual oferecemos um bolo gratuito após uma específica quantidade de compras e, quando recebemos alguma reclamação ou elogio, somos avisadas pelos funcionários. Em seguida, uma das três sócias liga para o cliente e agradece ou pede sugestões''.

Público interno

O foco no relacionamento com os clientes durante e após os serviços, de acordo com as sócias do salão de beleza Espaço Performance, Ana Cláudia Costa e Ana Lídice Tavares, promoveu a formação de uma clientela fiel ao empreendimento, fundado há 23 anos. "Acredito que o cuidado que procuramos ter com os clientes internos (os profissionais que trabalham no salão) e externos seja o nosso diferencial'', diz Ana Cláudia.

A sócia do Bolos das Meninas também credita aos funcionários o sucesso da relação com clientes externos. "O cliente mais importante é o funcionário. Ele que conduz todo o processo de operação. Caso ele esteja satisfeito, o visitante ficará contente, e, assim, temos maiores chances de que ele volte'', afirma Daniela.

