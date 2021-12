L'Oréal anuncia aquisição do grupo brasileiro Niely

O grupo francês L'Oréal anunciou nesta segunda-feira a assinatura de um acordo para a aquisição, por um montante não informado, do grupo brasileiro Niely Cosméticos, o que ajudará a reforçar sua implantação no mercado sul-americano.

A Niely, especializada em produtos capilares, teve um volume de negócios de R$ 405 milhões em 2013.

"A Niely Cosméticos é a maior empresa independente de produtos capilares e de coloração do Brasil", afirma a L'Oréal em um comunicado.

"A compra da Niely Cosméticos é uma operação estratégica para a L'Oréal na América Latina e no Brasil, um dos mercados de cuidado e coloração do cabelo mais importantes, com um forte crescimento", comentou Frédéric Rozé, diretor-geral da região Américas para o grupo francês, no comunicado.

Didier Tisserand, presidente da L'Oréal Brasil, destacou o bom posicionamento da empresa entre a classe média brasileira.

A Niely conta com instalações industriais e logísticas no Estado do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu.

O grupo tem duas marcas de destaque: Cor&Ton para a coloração do cabelo, e Niely Gold para cuidados com o cabelo.

