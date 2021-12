Lojistas de bairros investem em ações conjuntas

Comerciantes de bairros populosos de Salvador estão apostando em liquidações locais como forma de aumentar as vendas. Em Cajazeiras, com cerca de 170 mil habitantes, e Itapuã, com 64 mil, as associações de lojistas preparam para este ano versões locais do Liquida Salvador, investem também na formação de uma rede, em que um negócio ajude o outro.

Em Itapuã, as ações para movimentar o comércio iniciam-se nos próximos dias. "Pretendemos lançar em breve a Semana dos Descontos, para quem comprar no bairro, e ainda este ano queremos fazer o Liquida Itapuã", afirma Eric Pereira, um dos sócios do site www.itapuacity.com.br, que tem se reunido com comerciantes do bairro.

Um deles é André Pinto, dono da clínica de depilação Depil Mais, que espera aumentar para 50 a média diária de clientes com as promoções. "Atualmente, recebemos cerca de 30 clientes por dia", diz André.

Depois da arrojada iniciativa de lançar um cartão de crédito próprio, experiência que durou cinco anos, a Associação de Micro e Pequenas Empresas de Cajazeiras (Amicro) está investindo suas fichas na criação, ainda este ano, do Liquida Cajazeiras. "Estamos conversando com a CDL", afirmou o presidente da Amicro, Sérvio Túlio, que espera que haja um maior envolvimento dos empresários do bairro.

"Às vezes, as pessoas ficam esperando que aconteça um milagre", pondera Túlio, ao criticar a falta de disposição para investir por parte de alguns comerciantes.

Ele explica que o Cajazeiras Card chegou a ter mais de 11 mil associados, mas que quebrou quando atingiu uma taxa de 28% de inadimplência. "A taxa é parecida com a das grandes bandeiras, mas é preciso ter lastro financeiro para bancar essa inadimplência", afirma Túlio.

O coordenador de comércio e serviços do Sebrae, Ítalo Guanais, concorda. "Para manter um cartão, é preciso ter muitos recursos. Os bancos oferecem crédito mais barato", sinaliza o coordenador.

Ítalo vê com bons olhos as iniciativas de pequenos comerciantes de bairro que se associam para incrementar os negócios. "Há boas experiências nesse sentido, e as redes tendem a ganhar", afirma.

Ele explica que, ao demarcar territorialmente uma liquidação, os pequenos empresários ganham ao poder minimizar os custos com marketing, que podem ser rateados entre todos, mas também com a divulgação. "As lojas aqui não precisam concorrer, pois um determinado negócio pode ajudar a divulgar um outro tipo de estabelecimento".

Para ele, esse tipo de ação pode explorar diversas vertentes, desde a comunicação de instalação de um negócio novo no bairro até a oferta de um produto que esteja em destaque no período.

"A vantagem desse tipo de ação é que tem como alvo um público que não quer sair do bairro para fazer uma determinada compra", explica o coordenador.

Ele ressalta que, além de aumentar o poder de barganha na compra de matéria-prima, os empresários podem rachar também os custos de contratação de serviços. "As empresas e associações devem procurar o Sebrae", afirma.

>> A união faz a força das lojas

Público cativo - Uma das vantagens de se fazer promoções e liquidações voltadas para o bairro é que as empresas se dirigem a um consumidor que muitas vezes não quer se locomover tanto para comprar e, à exceção do mercado do mês, tende a buscar produtos na vizinhança

Barganha - Produtos vendidos por muitas lojas no mesmo bairro podem ser adquiridos por meio de compras coletivas, reduzindo significativamente o custo unitário

Colaboração - Empresas pequenas de diferentes setores podem reduzir custos com divulgação e marketing. Uma campanha ou folheto que talvez ficasse inviável economicamente para um empresário ou então virar um remendo, por falta de recursos, pode se tornar um produto de melhor qualidade e acessível se os custos forem divididos

entre comerciantes que têm o mesmo público-alvo.

