Lojistas da Liquida Bahia podem parcelar o ICMS

Os contribuintes vinculados à campanha de promoção de vendas Liquida Bahia 2016, que acontece até o próximo dia 11, terão prazo especial concedido pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) para o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O tributo referente ao mês de julho pode ser pago em duas parcelas, com vencimentos em 9 de agosto e 9 de setembro.

Esta é a quinta edição da Liquida Bahia, campanha que promete movimentar as vendas em mais de 50 municípios baianos, incluindo Salvador e região metropolitana.

A liquidação, que acontece sempre após as festas juninas, reúne nesta edição mais de 7,2 mil pontos de venda em lojas de rua e nos principais shoppings das cidades participantes.

Decreto

De acordo com o decreto que trata do parcelamento, publicado na edição da última terça-feira do Diário Oficial do Estado, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia ficará responsável por enviar para a Sefaz, até dia 20 deste mês, a relação dos contribuintes vinculados à Liquida Bahia.

O secretário da Fazenda, Manoel Vitório, explica que a Sefaz está sempre apoiando esse tipo de iniciativa. "O comércio varejista é um grande gerador de empregos. Em um momento delicado para a economia como esse que estamos vivendo, é muito importante ter um olhar especial para esse setor, dando a nossa parcela de contribuição para que ele possa superar as dificuldades, ajudando assim a movimentar a economia".

adblock ativo