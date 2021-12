Lojistas criam promoções para driblar crise

Diante do quadro econômico em retração, lojistas de Salvador apostam em ações conjuntas e individuais visando atrair clientes. Em suas estratégias de marketing, shoppings da cidade emendaram a campanha do black friday com promoções de final de ano que dão direito a sorteios de diversos prêmios.

Com a campanha "No Salvador Shopping fica fácil acreditar", em andamento desde o dia 6 de novembro, os participantes concorrem ao sorteio de 25 cartões de compra no valor de R$ 50 mil cada. A partir de R$ 300 em notas fiscais, o cliente tem direito a um cupom para participar do sorteio no dia 7 de janeiro de 2016, um dia antes do final da promoção.

As notas fiscais devem ser entregues no posto de trocas montado na praça de serviços do piso G1 do empreendimento e os cupons depositados em urnas espalhadas por alguns pontos do shopping.

Já o Salvador Norte Shopping sorteará nas compras dois automóveis importados Suzuki, modelo Jimny 4 All, e três motos Harley-Davidson, modelo Sportster Iron XL. Cada R$ 250 em notas fiscais darão direito a um cupom até o dia 4 de janeiro de 2016.

Outras ações agregadas são a aposta na decoração interativa com o Parque de Natal e apresentação de corais. O shopping também ampliou de duas para quatro horas o tempo de permanência para estacionar o carro, com a mesma tarifa de R$ 5, além da taxa de R$ 1 para cada hora ou fração excedente às quatro horas.

Uma inovação é a inserção do whatsapp do Papai Noel. Adicionando o número (71) 98377-8743 até o dia 21 deste mês o cliente fará até duas consultas grátis de preços e receberá fotos do produto. O serviço fica disponível de segunda a sexta-feira, entre 9 e 19h, para eletroeletrônicos, moda infantil e brinquedos.

Ações próprias

Consultora representante da luxuosa Carmen Steffens, Ana Paula Santana acrescenta que a loja tem ações próprias para manter a clientela igualmente diferenciada comprando bolsas de R$ 1 mil e até R$ 5 mil. A loja, porém, aproveita a mudança de coleção para dar descontos em seus produtos.

"Lançamos a coleção alto verão 2016 de bolsas e calçados da marca e demos 30% na coleção verão 2016, anterior a essa lançada agora", explicou Ana Paula. O recurso whatsapp transforma a loja física em virtual, através da postagem de fotos dos produtos no celular da cliente. Agendada a visita, a venda é concretizada na própria residência dos clientes.

Além da promoção já feita pelo shopping, a loja Capodarte oferece descontos especiais, de 9% a 50%, como informou a gerente Verena Correia. "A cada R$ 500 em compras o cliente ganha uma toalha de praia", acrescentou Verena.

Comprando R$ 300, concorre a 8 sorteios de R$ 10 mil em produtos da loja e indica uma instituição de caridade para um prêmio no mesmo valor. O funcionário público Leonardo Vilela, de 42 anos, foi um dos que trocou notas fiscais por cupons. "Acho que promoção sempre incentiva", disse.

adblock ativo