Lojas virtuais fazem promoções pelo Dia do Consumidor

Nesta quarta-feira, 18, é comemorada a regularização do e-commerce no Brasil. No último domingo, dia 15 de março, foi celebrado o Dia Mundial do Consumidor.

Para celebrar essas datas, as principais lojas nacionais promovem nesta quarta-feira um dia inteiro de ofertas e descontos em seus sites. Os descontos variam, podendo chegar a 80%.

Assim como na Black Friday, fica o alerta para que os consumidores fiquem atentos às fraudes. De acordo com o órgão de defesa do consumidor da Bahia (Procon-BA), é mais seguro optar por lojas conhecidas e reconhecidas pela segurança dos sistemas de pagamento. Na dúvida, busque informações nos órgãos de defesa do consumidor e faça contato telefônico com a loja para se certificar da sua existência. Ao decidir fazer a compra, leia atentamente o contrato e considere as opções de troca e prazos de entrega ou de devoluções.

Veja alguns sites que participam da celebração:

Buscapé (plataforma de busca de e-commerce, que agrega vários sites de lojas parceiras)

Magazine Luiza

Natura

Submarino



Casas Bahia

Insinuante

Ricardo Eletro



Extra



Americanas

Kabum

