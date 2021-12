Lojas físicas planejam elevar negócios em até 30%

Através de ações de marketing e campanhas promocionais planejadas para o clima natalino de dezembro, empreendedores da cidade têm a expectativa de aumentar em até 30% as vendas dos estabelecimentos físicos, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Na vitrine da Detagle Calçados, no Itaigara, os preços dos calçados estão apresentados dentro de bolas de natal adesivadas. Como principal ferramenta de elevação das vendas, a empreendedora Érica Chinat decidiu ofertar produtos com preços menores que os praticados em 2016.

“Notei que os consumidores do período natalino buscam por qualidade e preço acessível. Diante do cenário, comecei a trabalhar com produtos na faixa mínima de R$ 58,90. Há dois anos, só tínhamos calçados a partir de R$ 68,90. Com relação ao consumo de dezembro do ano anterior, tenho a expectativa de aumento de 30% das vendas”, diz Érica.

Para alcançar a meta, Érica não investiu apenas no preço. Nas redes sociais da Detagle, conteúdos diários de moda fazem parte da estratégia de marketing dos calçados vendidos na loja. Para trazer informações dos produtos aos potenciais clientes, a empreendedora fechou parcerias com influenciadores digitais.

Perfil do cliente

Avaliar o perfil da clientela é o primeiro passo para ter sucesso na meta estabelecida para a campanha de fim de ano, afirma Fernanda Gretz, gerente da unidade de atendimento individual do Sebrae na Bahia.

“Antes de estabelecer a meta de aumento de venda, é essencial avaliar o perfil do cliente. Em negócios onde o cliente vai para o espaço físico, vale investir na ambientação e na divulgação da marca em redes sociais”, diz Fernanda.

Com produtos voltados para as confraternizações de empresas do final de ano, a empreendedora Joelice Nascimento, da loja de vestuário plus size Cris Bella Moda Feminina, investiu na panfletagem e no marketing em redes sociais. Com as iniciativas, ela espera aumentar as vendas em 30%, na relação com dezembro do ano passado.

“Apesar de não investir na decoração física da loja, o trabalho de marketing está mais completo, em relação ao final de 2016. As ações nas redes sociais faz a marca ficar mais conhecida, realidade que facilita o processo de aquisição de novos clientes”, conta a empreendedora.

Acrescido ao trabalho de divulgação da marca, Joelice encontrou no atendimento personalizado uma forma de cativar a clientela. No novo estabelecimento do Caminho das Árvores, aberto há sete meses no Shopping Sumaré, ela recepciona as pessoas que entram para conhecer as peças da moda plus size.

Assim como o período de confraternizações empresariais facilita as vendas na Cris Bella, a chegada do verão e das festas natalinas faz com que Vanda Lima, proprietária da La Lucce Salão de Beleza, planeje promoções em serviços e produtos estéticos.

“Com a chegada do verão, momento em que o cabelo sofre danos do sol, existe uma procura por descontos em tratamentos capilares. Feita essa observação, a principal aposta de negócio é a confecção de pacotes promocionais com produtos e serviços de beleza. A partir do dia 19, além dos clientes que se preparam para o verão, vamos ganhar consumidores que desejam realizar procedimentos estéticos para o Natal”, diz Vanda.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

