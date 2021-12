Lojas abrem a partir de 6 da manhã para atender cliente da Black Friday

As lojas-âncora e de eletrodomésticos de um dos principais shoppings de Salvador estão funcionando nesta sexta-feira, 24, desde as 6h da manhã. Na maioria dos centros de compras da cidade, o horário de funcionamento foi estendido e vai até a meia-noite. É apenas um dos fatores que comprovam o maior investimento este ano do varejo baiano na Black Friday.

E não só os shoppings estão apostando mais na promoção este ano: na avenida Sete, os estabelecimentos estão dispostos a estender o funcionamento nesta sexta até as 20h, segundo informou o Sindicato dos Lojistas da Bahia (Sindlojas).

Nos bairros, as pequenas lojas de bairro, agências de viagens, restaurantes, sorveterias e até as companhias de táxis e aplicativos de transporte, entre outros, não só aderiram ao evento, como vêm planejando, há meses, mecanismos de superar este ano os resultados frustrantes do ano passado.

Desconto real

O principal atrativo para convencer o consumidor a destinar parte do décimo terceiro salário para as compras é o desconto real, obtido a partir de negociação com fornecedores ou redução de margem de lucro para ganhar na maior quantidade vendida, na chamada economia de escala. Em 2016, até mesmo por conta da crise, os esforços não foram tão compensadores, já que o dinheiro extra do trabalhador foi, na maioria dos casos, destinado ao pagamento de dívidas.

“Temos agora, entretanto, uma conjuntura econômica melhor, o que levou o lojista baiano a apostar mais na Black Friday 2017, influenciado por fatores mais favoráveis, como redução dos níveis de desemprego, queda da inflação e de juros, por exemplo”, explica o presidente do Sindlojas, Paulo Mota. “Diante das boas expectativas, o varejo baiano de lojas físicas estudou descontos reais e veio com tudo para disputar o consumidor, inclusive quanto às ofertas do comércio eletrônico”, ressalta Mota.

Sem “Black Fraude”

A ideia é reverter a imagem de desconfiança do consumidor que chegou a chamar a promoção de “Black Fraude” por conta do excesso de propaganda enganosa que marcou as primeiras edições do evento no Brasil. “O lojista sabe que essa é uma oportunidade de conquistar o consumidor e, para isso, será preciso trabalhar com preços realmente convidativos”, diz Mota.

Nesse ritmo, tem loja que oferece mais de 70% de desconto, e a dica para o consumidor é ficar atento para não cair nas armadilhas de preços que foram aumentados para, depois, constar com falso desconto ou com ausência do produto chamariz no estoque da loja – a chamada “Black Fraude”, conforme alerta feito pelo Procon. O órgão de defesa do consumidor mantém fiscalização especial nesta sexta tanto para lojas físicas quanto para o comércio via internet.

