Litro da gasolina varia entre R$ 3,26 e R$ 3,59 nos postos

O preço do litro da gasolina tem variado nos últimos dias e para quem estava acostumado ao padrão de R$ 3,59 é bom ficar atento, por que pode ter uma boa surpresa.

A equipe de A TARDE percorreu as ruas de Salvador e constatou a queda dos preços nesta semana. Os leitores do portal também enviaram pelo whatsapp (71-9601-0020) as variações de valores. Foram encontrados preços entre de R$ 3,26 e R$ 3,59.

Para o presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia, José Augusto Costa, as promoções que os postos estão fazendo são uma tentativa de aumentar as vendas. "Houve uma diminuição de cerca de 30% no consumo de gasolina".

Confira a lista:

Shell Select - Shell - Rio Vermelho - Gasolina - R$ 3,499 Etanol - R$ 2,57

Posto BR Novo Horizonte - CAB - Gasolina - R$ 3,32 Etanol - R$ 2,38

Posto Barbalho - BR - Barbalho - Gasolina - R$ 3,34 Etanol - R$ 2,34

Posto R2M - BR - Pau Miúdo - Gasolina R$ 3,37 e Etanol - R$ 2,47

Posto Sumaré (Shell) Gasolina-3,59 Etanol-2,59

Posto Escola (BR), na saída do Costa Azul Gasolina-3,59 Etanol-2,59

Posto Shell Imbuí Gasolina-3,47 Etanol-2,49

Posto Menor Preço Av. Paralela Gasolina-3,39

Posto Menor Preço - Bonocô - G 3,29

Posto BR Alphaville - Gasolina 3,57

Posto BR Gameleira, Pirajá - g3,59

Posto Menor Preço Narandiba - Gasolina R$ 3,26

Posto Shell Paralela - gasolina 3,39 - Etanol 2,49

Posto BR Paralela - gasolina3,57 - Etanol 2,59

Psoto BR Paralela Extra - gasolina 3,32 - Etanol 2,58

