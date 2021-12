Liquida Salvador deve movimentar R$ 500 mi em vendas

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL Salvador) espera que a 16ª edição da Liquida Salvador, que começa nesta sexta-feira, 7, tenha um aumento de até 10% comparado com 2013, movimentando cerca de R$ 500 milhões no comércio da cidade. A Liquida conta com mais de 7 mil lojas que devem oferecer descontos de até 70% e vai até o dia 17 de março.

De acordo com o coordenador do projeto, Bernardo Carvalho, a data foi escolhida pelo próprios lojistas numa pesquisa realizada no ano passado. "Dois motivos nos empolgam com essa edição da Liquida, o primeiro é que ainda há muitos turistas na cidade e o período da promoção coincide com a época de pagamento de salários, o que aquece o comércio."

Os prêmios desta edição são um apartamento, uma picape Hilux modelo 2014, um motocicleta Harley Davidson e 30 televisores de 50 polegadas. Para concorrer aos prêmios o consumidor tem direito a um cupom a cada R$ 25 em compras.

adblock ativo