Liquida Salvador contará com 7,5 mil lojistas

Cerca de 7,5 mil pontos de venda vão participar da edição deste ano da Liquida Salvador, que será realizada entre os dias 27 de fevereiro a 9 de março. Criado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), o evento está na 17ª edição e promove descontos e sorteio de prêmios aos clientes.

Segundo o presidente da CDL, Frutos Dias Neto, a expectativa deste ano é aumentar o volume de vendas em 10%, quando comparado ao ano passado, apesar do desaquecimento da economia brasileira e do comércio baiano.

"A expectativa é renovar o estoque e estimular os consumidores a ir ao mercado, apesar das dificuldades e das expectativas negativas. Em uma situação como essa, os lojistas serão mais agressivos em seus descontos e muito provavelmente o consumidor terá motivos para aproveitar as promoções", afirmou.

Um carro de luxo, modelo Audi A3 sedã, que pode chegar a quase R$ 135 mil, três Toyota Hatch e 20 motocicletas são alguns dos prêmios para os tradicionais sorteios. Em anos anteriores, a cada R$ 25 em compras, o consumidor recebia um cupom para participar. O valor do cupom deste ano ainda não foi divulgado.

Esta edição promete a participação de novos setores. Mais detalhes sobre o evento deste ano serão divulgados na coletiva de imprensa que será realizada pela CDL na próxima semana.

Para ampliar a participação, a CDL vai investir na divulgação na internet, principalmente para alcançar o público mais jovem. "Dificuldades e clima de insegurança, sem dúvida, geram uma oportunidade de mais descontos para os consumidores fazerem aquisições importantes e com vantagens", diz Frutos Dias Neto.

Esforço

Segundo o especialista em varejo e fundador da consultoria Varese Retail, Alberto Serrentino, o calendário promocional do varejo é "fundamental" como ferramenta de alavancar as vendas e criar o impulso de compra nos consumidores.

"Não é que a liquidação tenha um poder mágico, mas tem o efeito de ter, em sincronismo com ações e campanhas das empresas, ofertas atraentes. Isso movimenta e gera um estímulo de compra".

O preço será determinante para este momento do varejo, analisa o presidente do Sindicato dos Lojistas da Bahia, Paulo Motta. "O que decide hoje no varejo é o preço. Quem conseguir negociar com seus fornecedores e levar preços menores para as prateleiras, vai levar o consumidor para a área comercial", afirma Motta.

