Liquida Salvador começa nesta 5ª e vai até dia 7 de março

Para consumidores com orçamento apertado, nada melhor do que uma boa liquidação. É a aposta do comércio varejista soteropolitano, que realiza, a partir desta quinta-feira, 25, até o dia 7 de março, a 18ª edição da Liquida Salvador. A campanha, que este ano envolve mais de 7,5 mil pontos de venda na capital e região metropolitana, prevê descontos de até 70% nos preços dos produtos.

E vai além: sorteios de dois carros Jeep Renegade, de cinco vales para um ano de supermercado grátis (limitado a até R$ 500 mensalmente) e o conteúdo de cinco caminhões com móveis e eletrodomésticos. Para participar dos sorteios, o consumidor terá de fazer compras de até R$ 30 nos estabelecimentos conveniados e trocar por cupons. O sorteio será realizado no dia 18 de março, às 17h, na Praça da Piedade, no centro da cidade.

"É a oportunidade de movimentar o comércio, em meio a um cenário conjuntural de retração", frisou, nesta quarta, 24, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL Salvador), Frutos Dias Neto. A expectativa é de que a Liquida Salvador gere este ano negócios da ordem de R$ 600 milhões, conforme informou o líder lojista, durante evento de lançamento da campanha, na Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves.

Segundo o presidente da CDL, o que se espera é repetir os mesmos resultados da campanha no ano passado, quando foram movimentados R$ 550 milhões em negócios. "A diferença em relação a 2015 não é, na prática, tão expressiva, considerando a inflação do período de, aproximadamente, 11%", ressaltou.

Empregos

Frutos Dias descartou a possibilidade de geração de empregos temporários: "Na situação que estamos, se conseguirmos manter os empregos que temos hoje já está bom", declarou. A campanha este ano contou com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que fez o treinamento de 25 turmas de vendedores e gerentes de loja sobre questões, como técnicas de venda, qualidade no atendimento e preparação da loja para a campanha.

Os lojistas que compareceram nesta quarta ao lançamento da Liquida Salvador ainda assistiram a palestra de atualização sobre a NRF - evento promovido anualmente pela federação de varejo americana, sempre nos meses de janeiro. O consultor Luís Alberto Marinho apresentou as tendências internacionais para o comércio, quanto à qualidade de atendimento e novas tecnologias adotadas na área.

