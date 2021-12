Liquida Salvador começa com pouco movimento

O primeiro dia da 19ª Liquida Salvador, nesta sexta-feira, 3, não alterou a rotina em shopping centers da capital baiana, onde a quantidade de cartazes afixados nas lojas era pequena e os consumidores não tinham conhecimento da promoção, que prossegue até 13 de fevereiro.

No Salvador Shopping, poucas lojas exibiam avisos da campanha no primeiro piso porque a ação coincide com a Salvador de OFFertas, que coincide com a 19ª Liquida Salvador e oferece descontos de até 70%. Já o Salvador Norte Shopping participa da Liquida Salvador com quase 150 lojas e desconto de até 70%.

No Shopping da Bahia, o número de lojas com cartazes da campanha era bem maior, mas muitos clientes também desconheciam o início da liquidação.

Aquecimento

Para Bernardo Carvalho, coordenador do Liquida Salvador, campanha promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) na capital, é normal que no primeiro dia o movimento não seja intenso, porque os clientes preferem pesquisar.

“Os consumidores sabem os preços dos produtos e vão checar se ocorreu alguma alteração nos valores para somente então passar a comprar. Alguns clientes também estavam acostumados com a promoção na primeira quinta-feira depois do Carnaval”, disse.

Ele avalia que o volume de vendas deve aumentar a partir do quinto dia útil, ou seja, a partir da próxima terça-feira “quando a maioria dos trabalhadores recebe o salário”, explicou. “Hoje (sexta-feira) já começamos a receber informações de grandes lojas informando o registro no volume de vendas. Acredito que a campanha será um sucesso e temos a previsão de vendas num total de R$ 650 milhões”, estimou, otimista.

No Shopping Bela Vista a oferta de descontos chega a até 70%. A cada R$ 40 em compras, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer a um Toyota SW4, cinco motocicletas zero-quilômetro e cinco caminhões de prêmios oferecidos pela campanha da CDL.

Igual promoção está sendo feita pelo Shopping Itaigara. Mas os pagamentos realizados em cartão de crédito ou débito na maquineta da Rede dão direito a cupons em dobro. O sorteio será realizado no dia 16.

As lojas do Shopping Paralela vão oferecer descontos que podem chegar a 65% e estacionamento gratuito para compras acima de R$ 15.

