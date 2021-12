Liquida Salvador acontece em mais de 5 mil lojas a partir desta sexta

Começa nesta sexta-feira, 8, a Liquida Salvador. Promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), a campanha de descontos segue até a 17 de fevereiro. A ação foi atencipada para antes do Carnaval a pedido dos comerciantes.

Segundo a CDL, cerca de 5,5 mil lojas de rua e de centros de compra em Salvador e Região Metropolitana participam da iniciativa. A entidade espera uma movimentação financeira superior à de 2018, de aproximadamente R$ 600 milhões, nos dez dias.

Tradicional, o sorteio de prêmios feito em todas as edições, neste ano, traz um carro Jeep Compass, uma motocicleta Harley-Davison, dez Smart TVs de LED 40 polegadas e dez vale-compras no valor de R$ 1 mil cada um.

Lojistas e vendedores também concorrem. Para o lojista, o prêmio é uma viagem internacional para Lisboa, com acompanhante, Já o vendedor poderá ganhar um de cinco cartões pré-pagos no valor de R$ 1 mil cada. O sorteio será feito no dia 22 de fevereiro às 11h na sede da CDL Salvador, com transmissão ao vivo pela internet.

A festa de lançamento da ação ocorreu na quarta-feira, 6, e contou com show da vocalista da banda Babado Novo, Mari Antunes, garota propaganda desta 21ª edição.

Novidades

Neste ano,o consumidor deverá fazer o cadastro para participar da campanha pelo aplicativo disponível no site da Liquida. Cada cliente tem direito a um cupom a cada R$ 50 em compras efetuadas em qualquer uma das lojas participantes. Compras no cartão Mastercard dão direito a cupons em dobro, e o uso da bandeira nas máquinas da Rede ou Pop Credicard, triplica o benefício.

Lojistas participantes da Liquida Salvador poderão parcelar em três vezes o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) referente a fevereiro, com vencimentos em março, abril e maio. A medida foi autorizada pelo governador Rui Costa em atendimento a pleito da CDL Salvador. Os detalhes da medida serão divulgados em decreto publicado no Diário Oficial do Estado.

