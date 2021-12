Liquida movimentou R$ 340 milhões este ano

A Liquida Bahia 2016, realizada entre os dias 30 de junho e 11 de julho, movimentou aproximadamente R$ 340 milhões, cerca de 6% acima do registrado no ano passado, quando foram contabilizados R$ 320 milhões em vendas.

"Muitos lojistas participaram pela primeira vez, e também tivemos grande adesão dos consumidores, que aproveitam cada vez mais das oportunidades de compras que a Liquida oferece", diz o diretor-executivo da FCDL, Carlos Machado.

Os consumidores que participaram da promoção concorrem a um carro de luxo - um Fiat Toro -, 15 motocicletas zero-quilômetro e cinco prêmios de um ano de vales-compra em supermercados, limitados ao valor de R$ 500 por mês. O sorteio acontece no dia 5 de agosto em Salvador e nas cidades de Barreiras, Alagoinhas, Senhor do Bonfim e Conquista, no dia 23 de julho.

