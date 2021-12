Liquida Lauro começa nesta quarta e sorteia carro, moto e tv

Nesta quarta-feira, 26, começa a 1ª edição do Liquida Lauro, que vai movimentar cerca de R$ 49 milhões em 11 dias, de acordo com o Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Lauro de Freitas. Até 5 de setembro, os consumidores podem comprar produtos com descontos em Lauro de Freitas e região, além de concorrer a um carro, uma moto e uma televisão de 60".

A cada R$ 25 em compras, o consumidor tem direito a um cupom que deve ser preenchido e depositado em urnas localizadas nos principais pontos de venda das cidades participantes.

