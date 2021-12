Liquida Feira terá descontos de até 70%

Cerca de mil lojas de Feira de Santana vão participar da Liquida Feira, que acontece de 1º a 15 de julho. Realizada há 13 anos pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, a liquidação traz itens com descontos que chegam a 70%, aumentando as vendas do mês em 15%.



De acordo com o presidente da Câmara, Alfredo Falcão, setores como os de vestuário, calçados e eletrodomésticos costumam ser os mais beneficiados pelo período. "São produtos que se compra por impulso", diz.



Os principais centros comerciais e redes do varejo da cidade aderiram à liquidação. Uma delas é a Mersan, especializada em calçados, que vai colocar todas as 15 lojas em promoção. O proprietário da rede, Luís Mercês, conta que o período proporciona um crescimento de 50% nas vendas.



Ele acredita que a promoção, que já se tornou tradicional, não atrapalha as vendas no final de junho. "São dois públicos diferentes. Tem um público que compra coleção e o outro, promoção", diz.



O presidente da CDL, Alfredo Falcão, diz que o sucesso da Liquida tem feito o mês de julho equiparar-se ao de maio, quando acontece o Dia das Mães, tornando-se a terceira melhor data do ano, atrás do Natal e do São João. Tradicionalmente, as vendas caem 30% nesse mês em relação a junho.



"Esperamos, na Liquida, recuperar as perdas nas vendas de abril, que foi um mês muito ruim para o comércio de Feira", diz Falcão.



Promoção



Além dos consumidores de Feira de Santana, a liquidação também vem atraindo compradores de municípios vizinhos. Pesquisa da CDL indica que 42% dos consumidores são da região.



Outra característica do consumo durante o período é a preferência por compras à vista. Falcão relaciona essa escolha ao comprometimento da renda das famílias, que aproveitam o preço vantajoso, mas não querem ampliar o endividamento.



Além dos descontos, a CDL aposta em prêmios para atrair o consumidor. Nesta edição, serão sorteados dois automóveis e três motos.



Cada R$ 25 em compras dará direito a um cupom. Quem usar o cartão na máquina da Redecard levará o dobro de cupons. O sorteio acontecerá uma semana após o encerramento do evento, no dia 28 de julho.

